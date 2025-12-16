Kast chama Maduro de 'narcoditador' em 1ª briga midiática após ser eleito presidente do Chile

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, classificou o ditador Nicolás Maduro como "narcoditador" nesta terça-feira, 16, e disse que não se importa com as advertências do mandatário sobre suas políticas migratórias. "É um ditador, um narcoditador, que hoje está passando por momentos difíceis devido à pressão exercida pelos Estados Unidos e, certamente, por outros países, porque a exportação de drogas não é aceitável", disse Kast antes de viajar para a Argentina.

Kast enfrentou sua primeira briga midiática com Maduro dois dias após vencer o segundo turno presidencial com 58% dos votos contra a candidata de esquerda Jeannette Jara. A declaração foi dada por Kast em resposta aos comentários e ironias feitas por Maduro. "Você pode ser seguidor de Hitler e ter sido educado nos valores de Hitler, você pode ser pinochetista convicto e confesso, mas 'cuidado' se tocar um fio de cabelo de um venezuelano. Os venezuelanos devem ser respeitados!'. Deportações e política migratória

Kast venceu as eleições com sua promessa de deportar os quase 340 mil migrantes irregulares que vivem no Chile, a maioria venezuelanos. O futuro presidente associa o aumento dos índices de criminalidade à migração irregular, sobretudo à irrupção de grupos criminosos estrangeiros, como o Tren de Aragua, de origem venezuelana, que os Estados Unidos declararam como organização terrorista. "A migração venezuelana tem direitos", afirmou Maduro, recomendando que seus compatriotas retornem ao país.