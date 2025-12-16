Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FMI prorroga programa de supervisão para Haiti diante de condições econômicas 'frágeis'

Autor AFP
O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu prorrogar até setembro de 2026 o programa de supervisão para o Haiti (SMP, na sigla em inglês), diante das condições econômicas e sociais "frágeis" que o país enfrenta, segundo um relatório da instituição publicado nesta terça-feira (16).

"A prorrogação de nove meses do SMP, até setembro de 2026, ajudará a respaldar a estabilidade macroeconômica, preservar o impulso das reformas e permitir que as condições políticas e de segurança se estabilizem", detalha o texto.

Os programas supervisionados pela equipe do FMI (SMP) são acordos informais pelos quais um país em dificuldades aceita colocar suas contas e seu desempenho sob tutela do Fundo de forma temporária.

"As condições econômicas no Haiti continuam frágeis em meio a choques internos e externos persistentes e a uma incerteza crescente", alertou o Fundo.

O Produto Interno Bruto (PIB) real do país, o mais pobre das Américas, encolheu no exercício fiscal de 2025 pelo sétimo ano consecutivo, e a inflação permanece em torno de 32%.

Por outro lado, os Estados Unidos cancelaram o Status de Proteção Temporária (TPS) para o Haiti, e o país acaba de sofrer os impactos do furacão Melissa, alertam os autores do relatório.

O acordo especial tarifário do Haiti com os Estados Unidos, conhecido como HOPE-HELP, também vence neste ano.

O Haiti dispõe de 1,5 bilhão de dólares em reservas no Banco Central (cerca de 8,1 bilhões de reais).

"Apesar das condições difíceis, a implementação do programa [de supervisão] tem sido encorajadora", afirmou o FMI. Os programas sociais alcançaram seus objetivos e a arrecadação fiscal aumentou, destaca o texto.

A segurança do país, submetido à violência das gangues do crime organizado, deve ser "a principal prioridade", alertam os especialistas, que destacam que o Haiti precisa de ajuda internacional, de preferência na forma de subsídios.

