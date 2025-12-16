EUA cancela acordo tecnológico com Reino Unido devido a negociações comerciais

Os Estados Unidos suspenderam uma parceria tecnológica com o Reino Unido, alegando falta de avanços "substanciais" nas negociações comerciais entre os dois países, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (16).

Os dois países assinaram o "Acordo de Prosperidade Tecnológica" sobre inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear civil durante a visita de Trump ao Reino Unido em setembro.

Michael Kratsios, diretor do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, afirmou que o Reino Unido precisa fazer "avanços substanciais" nas negociações comerciais para retomar o acordo de cooperação tecnológica.

Londres e Washington assinaram um acordo comercial em maio de 2025, pelo qual o Reino Unido garantiu uma redução nas tarifas impostas por Trump sobre aço e alumínio em troca da importação de mais produtos agrícolas e manufaturados dos Estados Unidos.

