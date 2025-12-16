Djokovic disputará ATP 250 de Adelaide antes do Aberto da Austrália

O veterano sérvio de 38 anos, atual número 4 do mundo, busca seu 11º título no Aberto da Austrália, primeiro grande torneio do ano, e o 25º troféu de Grand Slam.

Novak Djokovic vai disputar o ATP 250 de Adelaide (12 a 17 de janeiro) como preparação para o Aberto da Austrália (18 de janeiro a 1º de fevereiro), anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (16).

Djokovic já disputou duas vezes o torneio de Adelaide, em 2007 e 2023, e em ambas foi o campeão.

Na última temporada, 'Nole' optou por disputar o ATP 250 de Brisbane (derrotado nas quartas de final pelo americano Reilly Opelka) para se preparar para o Aberto da Austrália, onde parou na semifinal diante do alemão Alexander Zverev.

Com a exceção de 2017, quando sofreu com as lesões, Djokovic venceu pelo menos um Grand Slam por temporada entre 2010 e 2023.

Seu último título em um dos quatro Majors do calendário foi no US Open de 2023. Desde então, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz dividem os principais torneio do circuito, com quatro cada um nos últimos dois anos.