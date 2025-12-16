Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor da Netflix promete continuar distribuindo filmes da Warner nos cinemas em caso de aquisição

Autor AFP
AFP Autor
A Netflix continuará distribuindo os filmes da Warner Bros nos cinemas se sua oferta de aquisição do estúdio for bem-sucedida, declarou nesta terça-feira (16), em Paris, o diretor-executivo do serviço de streaming, Ted Sarandos.

"Continuaremos administrando os estúdios Warner Bros de forma independente e lançando os filmes de maneira tradicional nos cinemas", afirmou em evento na capital francesa, no qual admitiu que seus comentários anteriores sobre a distribuição em salas "agora confundem as pessoas".

Sarandos havia sugerido antes que a experiência dos cinemas era ultrapassada, superada pela conveniência do streaming.

O diretor da Netflix foi entrevistado por Maxime Saada, diretor do grupo de mídia francês Canal+, em um teatro de Paris que apresentava os projetos do Canal+ para 2026.

No começo do mês, a Netflix anunciou que havia fechado um acordo com a Warner Bros Discovery (WBD) para adquirir a maior parte do grupo por 83 bilhões de dólares (450 bilhões de reais). Mas ainda há dúvidas sobre a aprovação do acordo pelos reguladores.

Enquanto isso, o grupo televisivo e cinematográfico Paramount Skydance apresentou uma contraoferta avaliada em 108,4 bilhões de dólares (588 bilhões de reais).

eua netflix empresas

