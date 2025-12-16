Desemprego nos EUA subiu para 4,6% em novembro, o nível mais alto desde 2021

O mercado de trabalho dos Estados Unidos apresentou novos sinais de enfraquecimento em novembro, com a taxa de desemprego subindo para 4,6%, o nível mais elevado em quatro anos.

Ainda assim, a criação de empregos em novembro superou as expectativas do mercado, com 64.000 novos postos de trabalho, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (16) pelo Departamento do Trabalho.