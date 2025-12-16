Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desemprego nos EUA subiu para 4,6% em novembro, o nível mais alto desde 2021

Desemprego nos EUA subiu para 4,6% em novembro, o nível mais alto desde 2021

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mercado de trabalho dos Estados Unidos apresentou novos sinais de enfraquecimento em novembro, com a taxa de desemprego subindo para 4,6%, o nível mais elevado em quatro anos. 

Ainda assim, a criação de empregos em novembro superou as expectativas do mercado, com 64.000 novos postos de trabalho, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (16) pelo Departamento do Trabalho. 

Analistas previam a criação de 45.000 novos empregos, segundo uma pesquisa do MarketWatch.

bys/ksb/dga/nn/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar