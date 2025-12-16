Deputado alemão é denunciado por fazer saudação nazista dentro do Parlamento

Matthias Moosdorf, parlamentar do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), foi acusado formalmente pela Promotoria de Berlim de fazer gesto proibido dentro da sede do Parlamento.A Promotoria de Berlim apresentou nesta segunda-feira (15/12) uma denúncia formal contra um deputado federal do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) que foi acusado de fazer a saudação nazista no interior da sede do Parlamento do país. O episódio ocorreu em 2023 e envolveu o deputado federal Matthias Moosdorf. Na ocasião, segundo a denúncia, o deputado cumprimentou um colega de partido em uma antessala do Parlamento batendo os calcanhares em estilo militar e estendendo o braço direito. Segundo a promotoria, Moosdorf estava ciente de que a saudação nazista era "visível para outros presentes" no local. Se condenado pela Justiça, o deputado arrsica pagar uma multa ou pegar até três anos de prisão. A imunidade parlamentar do deputado já havia sido retirada pelo Parlamento em outubro. O comunicado da promotoria sobre a denúncia não citou o deputado nominalmente, mas diversos veículos da imprensa alemã confirmaram que se trata de Moosdorf, de 60 anos, que é músico de formação e representa no Parlamento o distrito Zwickau, no estado da Saxônia, no Leste alemão. Agora, o tribunal em Berlim vai decidir se aceita a denúncia e abre um processo contra o parlamentar por uso de "símbolos anticonstitucionais". Na Alemanha, o uso de slogans e símbolos relacionados a grupos anticonstitucionais, como os nazistas, é ilegal desde a Segunda Guerra Mundial. Não é a primeira vez que o deputado da AfD é alvo de sanções. Em setembro, Moosdorf foi multado pelo próprio partido em 2 mil euros (cerca R$ 12,7 mil) por ter viajado à Rússia sem a autorização. O alemão mantém boas relações com o regime de Vladimir Putin e recebeu o título de professor honorário num conservatório russo. Pelas redes sociais, Moosdorf negou que tenha feito a saudação nazista e chamou a denúncia de "absurda". Segundo ele, o documento de 200 páginas se baseia nos relatos de apenas uma testemunha, um ex-deputado do Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda. "Todas as testemunhas diretas, camareiras, a polícia do Bundestag, transeuntes, porteiros e convidados, num total de oito pessoas, negam por unanimidade a versão", escreveu. Conhecida por sua plaforma anti-imigração, a AfD acumula políticos que já tiveram problemas com a Justiça. Em 2024, Björn Höcke, deputado estadual e líder da AfD no estado da Turíngia, foi condenado duas vezes ao pagamento de multas por usar um antigo slogan da era nazista num comício. Um outro deputado da AfD, Maximilian Krah, viu a imunidade retirada em setembro por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro em ligação com a China. A Justiça alemã condenou no final de setembro um ex-colaborador de Krah no Parlamento Europeu a quatro anos e nove meses de prisão efetiva por espionagem a favor de Pequim. Fundada em 2013, inicialmente como uma sigla eurocética de tendência mais liberal, a AfD rapidamente passou a pender para a ultradireita, especialmente após a crise dos refugiados de 2015-2016, com seus antigos membros liberais sendo suplantados por figuras mais à direita. Hoje, são especialmente políticos como Höcke que dão o tom da legenda. O partido também tem conexões com a extrema direita mundial. Em 2021, uma de suas deputadas, Beatrix von Storch, foi recebida pelo então presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Na eleição federal de 2024, a AfD formou a segunda maior bancada no Parlamento e nos últimos meses tem encabeçado regularmente várias pesquisas de intenção de voto. fcl (AFP, DPA, EFE, Lusa, ots)