Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro anuncia Tite como novo técnico

Cruzeiro anuncia Tite como novo técnico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dia depois de anunciar a saída do português Leonardo Jardim, o Cruzeiro oficializou nesta terça-feira (16) a chegada do técnico Tite para dirigir a equipe em 2026.

O treinador de 64 anos, que comandou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, estava livre no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Flamengo, em setembro do ano passado.

"Multicampeão, Tite é o novo técnico do Cruzeiro! Que seja uma trajetória vitoriosa, professor!", escreveu o clube mineiro em suas redes sociais.

Depois de levar a 'Raposa' ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil, Jardim decidiu não renovar seu contrato para o ano que vem para cuidar da "saúde física e mental".

Tite também vem de uma pausa na carreira por questões de saúde. No final de novembro, ele anunciou que estava pronto para voltar a trabalhar como técnico.

Sua estreia à frente do Cruzeiro será contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro, no dia 10 de janeiro. No Brasileirão, o time celeste iniciará sua campanha no final do mesmo mês contra o Botafogo.

ffb-erc/dam/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar