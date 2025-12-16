China vai implementar tarifas antidumping a produtos suínos da UE

A China implementará "tarifas antidumping" de entre 4,9% e 19,8% a alguns produtos suínos da União Europeia (UE), informou o Ministério do Comércio nesta terça-feira (16). A medida pode impactar especialmente a Espanha, terceira potência mundial na produção de suínos e primeira da UE, segundo dados do Ministério da Agricultura espanhol.

A China, maior consumidor de carne suína do mundo, é o principal destino fora da UE dos produtos suínos da Espanha. Em 2024, as exportações espanholas de produtos suínos superaram um bilhão de euros (mais de seis bilhões de reais), o que representa 11,2% da produção nacional. Os impostos são menores que as taxas temporárias por concorrência desleal estabelecidas em setembro, que variavam entre 15,6% e 62,4%, mas permanecerão em vigor por cinco anos a partir de 17 de dezembro. Pequim adotou a medida após concluir, em uma investigação, que as importações do bloco "eram objeto de dumping e que a indústria nacional sofria danos importantes" como resultado, afirmou o ministério em um comunicado.