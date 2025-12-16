Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Austrália realiza primeiro funeral após ataque em Sydney

Austrália realiza primeiro funeral após ataque em Sydney

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Austrália realizou nesta quarta-feira (17, data local) o funeral de uma das vítimas do ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney. Uma multidão se reuniu para se despedir de um rabino morto no ataque.

Sajid Akram e seu filho Naveed abriram fogo na noite do último domingo, durante um festival judaico na praia, uma ação que deixou 15 mortos e dezenas de feridos. Segundo autoridades, o ataque teve o objetivo de causar pânico entre a comunidade judaica.

O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que a ação "parece ter sido motivada pela ideologia" do grupo jihadista Estado Islâmico. Entre as vítimas estão uma menina de 10 anos, dois sobreviventes do Holocausto e um casal que morreu quando tentava impedir o ataque.

Eli Schlanger, conhecido como "o rabino de Bondi", tinha cinco filhos e foi a primeira vítima homenageada com uma cerimônia na sinagoga Chabad. Ele prestava serviço em prisões e hospitais, informou o movimento Chabad, que organizou o evento de domingo.

Parentes e amigos choraram quando o corpo de Schlanger chegou à sinagoga, em um caixão preto. "Qualquer um que o conhecia sabia que ele era o melhor de nós", disse o líder da comunidade judaica, Alex Ryvchin, antes do funeral.

A sinagoga Chabad de Bondi realizará à tarde o funeral do rabino Yaakov Levitan, 39, pai de quatro filhos e conhecido por seu trabalho de caridade, segundo o movimento Chabad.

Patrulhas policiais vigiaram as ruas ao redor da sinagoga de Bondi, diante da multidão que se reuniu para prestar homenagens.

"Meu coração está com a comunidade, hoje e todos os dias", declarou a uma rádio local o premiê Albanese. "Mas hoje será um dia especialmente difícil, com os primeiros funerais acontecendo."

sft/djw/mjw/lgo/phs/mr/ad/arm/cr/lb/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar