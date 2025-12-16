Ataque terrorista em festa judaica deixa 15 mortos na Austrália

Quinze pessoas morrem após dois atiradores abrirem fogo em evento em praia de Sydney. Um agressor foi morto pela polícia. O outro foi internado em estado crítico. Autoridades classificam ato como terrorista e antissemitaAo menos 15 pessoas morreram após um ataque a tiros neste domingo (14/12) na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. A polícia australiana informou que dois atiradores, um homem de 50 anos e seu filho, abriram fogo contra a multidão com armas de cano longo. O pai foi morto pela polícia. O outro suspeito, de 24 anos, foi internado em estado crítico. Pelo menos 40 pessoas seguem no hospital, disse a polícia do estado de Nova Gales do Sul, onde Sydney está localizada. Entre elas, estavam dois policiais. "Este ataque foi planejado para atingir a comunidade judaica de Sydney", disse o governador do estado, Chris Minns. O massacre foi declarado um ataque terrorista pelas autoridades devido ao evento visado e às armas utilizadas, afirmaram as autoridades. Centenas de pessoas estavam reunidas para um evento na praia de Bondi chamado Chanukah by the Sea, que celebrava o início do festival judaico de Chanucá. Testemunhas disseram que o ataque na famosa praia, em uma noite quente de verão, durou cerca de 10 minutos, fazendo com que os banhistas se dispersassem pela areia e pelas ruas e parques próximos. Durante o ataque, um homem conseguiu desarmar um dos agressores. Identificado pela imprensa australiana como Ahmed al Ahmed, de 43 anos, ele se escondeu atrás de veículos para surpreender um dos atiradores e lutar com ele até tirar com suas próprias mãos o fuzil com o qual disparava contra os transeuntes na popular praia de Bondi. Localizada a leste de Sydney, Bondi é a praia mais famosa da Austrália e atrai um grande número de turistas, surfistas e nadadores, especialmente durante os fins de semana. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que um cidadão israelense estava entre os mortos, sem dar mais detalhes. Segundo o Chabad, um movimento judaico ortodoxo mundial, o rabino britânico Eli Schlanger foi outra vítima do ataque. "Por 18 anos, desde seu casamento com a esposa Chaya, ele atuou como rabino e capelão na comunidade de Bondi", publicou a organização. Pior ataque do tipo em 29 anos A Austrália tem sofrido uma série de ataques antissemitas contra sinagogas, edifícios e carros desde o início da guerra de Israel em Gaza, em outubro de 2023. Entretanto, massacres a tiros são raros no país, considerado um dos mais seguros do mundo. O número de mortos no ataque de domingo o torna o pior ataque desse tipo no país desde 1996, quando um atirador matou 35 pessoas em um ponto turístico no estado da Tasmânia, no sul do país. O ataque ocorreu quase exatamente 11 anos depois de um atirador solitário ter feito 18 pessoas reféns no Lindt Cafe em Sydney. Dois reféns e o atirador foram mortos após um impasse de 16 horas. "Deixamos tudo para trás" "Eu estava me preparando para ir para casa, arrumando minha bolsa, pegando meus chinelos, pronto para pegar o ônibus, quando comecei a ouvir os tiros", disse uma testemunha que se identificou apenas como Marcus. "Entramos em pânico e começamos a correr também. Deixamos tudo para trás, chinelos, tudo", disse ele. "Devo ter ouvido, sei lá, talvez uns 40 ou 50 tiros." Vídeos que circulam na internet parecem mostrar pessoas na praia e em um parque próximo se dispersando enquanto vários tiros e sirenes da polícia podem ser ouvidos. Um vídeo mostra um homem vestido com uma camisa preta disparando uma arma grande antes de ser imobilizado por um homem de camiseta branca que lhe tomou a arma. Outro homem foi visto disparando uma arma de uma passarela. Outro vídeo mostra dois homens sendo pressionados ao chão por policiais uniformizados em uma pequena passarela. Os policiais podem ser vistos tentando reanimar um dos homens. A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar as imagens imediatamente. Crítica de Israel O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou o incidente como "chocante e angustiante", acrescentando que "equipes de emergência estão no local trabalhando para salvar vidas". O presidente israelense Isaac Herzog disse que judeus que haviam ido acender a primeira vela do Hanukkah na praia foram atacados por "terroristas desprezíveis". O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse estar consternado com o tiroteio e que o governo australiano precisa "cair na real" após inúmeros alertas. "Estes são os resultados da onda antissemita nas ruas da Austrália nos últimos dois anos, com os apelos antissemitas e incitadores de 'Globalizar a Intifada' que se concretizaram hoje." Já o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que as políticas de seu homólogo austriano "alimentam o fogo do antissemitismo". "Isso encoraja o ódio aos judeus que agora assombra suas ruas. O antissemitismo é um câncer. Ele se espalha quando os líderes permanecem em silêncio, e é preciso substituir a fraqueza por ação." O rei Charles da Grã-Bretanha declarou que ele e a rainha Camilla estavam "horrorizados e entristecidos". Charles é o chefe de Estado da Austrália, embora o cargo seja em grande parte cerimonial. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no mundo não há lugar para o antissemitismo. "Nossas orações estão com as vítimas desse ataque horrível, com a comunidade judaica e com o povo da Austrália." Em nota, o Itamary prestou solidariedade às famílias das vítimas. "O Brasil reafirma seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa", afirmou. md/gq (Lusa, AP, AFP, Reuters)