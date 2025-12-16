Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha enviará tropas para proteger fronteira da Polônia

Militares alemães vão participar da construção de uma barreira de proteção na região a partir de abril de 2026.As Forças Armadas da Alemanha (Bundeswehr ) vão enviar soldados para a Polônia para ajudar a proteger as fronteiras do país com Belarus e Rússia , anunciou o Ministério da Defesa alemão neste sábado (13/12). Os militares também vão participar da construção de uma barreira de proteção na região. De acordo com o ministério, várias dezenas de soldados alemães deverão se juntar à Operação Escudo Oriental da Polônia, que ocorre na região fronteiriça com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado, a partir de abril de 2026. A missão deve durar até o final de 2027. Um porta-voz do ministério disse que a principal tarefa das tropas alemãs no norte e leste da Polônia será o trabalho de engenharia. Isso inclui a construção de posições, escavação de trincheiras, instalação de arame farpado e construção de obstáculos antitanque. Não estão previstas outras funções. A Operação Escudo Oriental teve início em maio de 2024 nas áreas de fronteira com Belarus, aliado de Moscou, e com o enclave russo de Kaliningrado. As medidas visam reforçar as defesas contra um possível ataque à Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan ). O ministério afirmou que o envio não requer aprovação parlamentar, pois não é considerado uma missão armada no exterior segundo a legislação alemã e não se espera as tropas sejam expostas a confrontos militares diretos. cn (DPA, DW)

