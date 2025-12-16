Alemanha enviará tropas para proteger fronteira da Polônia

Militares alemães vão participar da construção de uma barreira de proteção na região a partir de abril de 2026.As Forças Armadas da Alemanha (Bundeswehr ) vão enviar soldados para a Polônia para ajudar a proteger as fronteiras do país com Belarus e Rússia , anunciou o Ministério da Defesa alemão neste sábado (13/12). Os militares também vão participar da construção de uma barreira de proteção na região. De acordo com o ministério, várias dezenas de soldados alemães deverão se juntar à Operação Escudo Oriental da Polônia, que ocorre na região fronteiriça com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado, a partir de abril de 2026. A missão deve durar até o final de 2027. Um porta-voz do ministério disse que a principal tarefa das tropas alemãs no norte e leste da Polônia será o trabalho de engenharia. Isso inclui a construção de posições, escavação de trincheiras, instalação de arame farpado e construção de obstáculos antitanque. Não estão previstas outras funções. A Operação Escudo Oriental teve início em maio de 2024 nas áreas de fronteira com Belarus, aliado de Moscou, e com o enclave russo de Kaliningrado. As medidas visam reforçar as defesas contra um possível ataque à Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan ). O ministério afirmou que o envio não requer aprovação parlamentar, pois não é considerado uma missão armada no exterior segundo a legislação alemã e não se espera as tropas sejam expostas a confrontos militares diretos. cn (DPA, DW)