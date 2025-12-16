Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 BARRANQUILLA (Colômbia) - Retomada das audiências no julgamento por corrupção contra o filho do presidente da Colômbia -  (até 18)

Europa

 (+) MOSCOU (Rússia) - Chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, recebe seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi -  07H00

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

 GENEBRA (Suíça) - Fórum Global das Nações Unidas sobre Refugiados - 

Ásia-Pacífico

 (*) HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional -  (até 31 de Janeiro 2026)

QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Papai Noel visita o aquário do Rio de Janeiro -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro -  11H30

SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Prazo para o Departamento de Justiça dos EUA divulgar seus documentos no caso Epstein - 

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  11H30

Europa

 MOSCOU (Rússia) - Conferência de imprensa anual do presidente russo Vladimir Putin -  07H00

 PARIS (França) - Decisão sobre o pedido de suspensão da plataforma Shein na França - 

 (+) VARSÓVIA (Polónia) - Visita do presidente da Ucrânia Zelensky - 

SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 FOZ DO IGUAÇU (Brasil) - Cúpula de chefes de Estado do bloco Mercosul - 

DOMINGO, 21 DE DEZEMBRO DE 2025

Europa

 SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Putin organiza uma cúpula informal de países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) -  (até 22)

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

Ásia-Pacífico

 PUTRAJAYA (Malásia) - Chanceleres da Asean se reúnem em Kuala Lumpur para discutir as tensões na fronteira entre a Tailândia e o Camboja - 

TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB do terceiro trimestre (após atraso devido à paralisação do governo federal) - Estimativa inicial -  11H30

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  13H00

