Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky admite que Ucrânia e EUA têm 'posições diferentes' sobre a cessão de território

Zelensky admite que Ucrânia e EUA têm 'posições diferentes' sobre a cessão de território

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira (15) que a Ucrânia e os Estados Unidos ainda têm posições divergentes sobre a possibilidade de Kiev ceder território, uma questão crucial nas negociações para o fim da guerra com a Rússia. 

"Há questões complexas, particularmente as relacionadas ao território (...). Para ser honesto, ainda temos posições diferentes", disse Zelensky ao final de uma reunião entre negociadores ucranianos e enviados americanos em Berlim.

bur-pop/blb/thm/an/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar