Zelensky admite que Ucrânia e EUA têm 'posições diferentes' sobre a cessão de território

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira (15) que a Ucrânia e os Estados Unidos ainda têm posições divergentes sobre a possibilidade de Kiev ceder território, uma questão crucial nas negociações para o fim da guerra com a Rússia.

"Há questões complexas, particularmente as relacionadas ao território (...). Para ser honesto, ainda temos posições diferentes", disse Zelensky ao final de uma reunião entre negociadores ucranianos e enviados americanos em Berlim.