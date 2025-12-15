Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha no vermelho antes de dados sobre emprego

Wall Street fecha no vermelho antes de dados sobre emprego

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, em meio à cautela antes da divulgação dos dados mensais sobre o emprego nos Estados Unidos e ao desinteresse por algus papéis relacionados à inteligência artificial (IA).

Após uma abertura positiva, o Dow Jones caiu 0,09%; o Nasdaq, 0,59%; e o S&P 500 fechou em baixa de 0,16%.

"Embora os mercados tenham começado bem a semana, o avanço sólido das ações foi breve, diante das pressões de venda", resumiu José Torres, da Interactive Brokers. 

"Houve uma certa tendência para a venda. Nada importante, mas o suficiente para conter os índices", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

A gigante da computação em nuvem Oracle teve o terceiro dia consecutivo de baixa, período em que a ação da empresa caiu mais de 17%. A Broadcom, especialista em produção de chips, teve um movimento semelhante.

No campo macroeconômico, o mercado estará focado amanhã nos dados de novembro sobre o emprego nos Estados Unidos, um indicador-chave, ao se levar em conta que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) "ainda deixa claro que está mais concentrado na parte do seu mandato relacionada ao emprego", observou O'Hare. 

O Fed tem o duplo objetivo de alcançar o pleno emprego e a estabilidade dos preços. Os três cortes consecutivos de juros em 2025 buscaram dar fôlego ao mercado de trabalho.

tmc/nth/lb/db/lb/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar