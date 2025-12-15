Venezuela acusa Trinidad e Tobago de ajudar EUA em 'roubo' de petroleiro

A Venezuela acusou, nesta segunda-feira (15), Trinidad e Tobago de ajudar no "roubo" de um navio carregado com petróleo venezuelano apreendido pelos Estados Unidos na semana passada, em meio às manobras militares de Washington no Caribe, segundo um comunicado da Vice-Presidência do país sul-americano. Os Estados Unidos implementaram em agosto uma operação antidrogas no Caribe que contou com o apoio da primeira-ministra trinitina, Kamla Persad-Bissessar, aliada do governo de Donald Trump.

Caracas informou ter "pleno conhecimento da participação do governo de Trinidad e Tobago no roubo do petróleo venezuelano", com "o assalto a um navio que transportava esse produto estratégico da Venezuela" em 10 de dezembro. "Esse ato de pirataria constitui uma grave violação do direito internacional e uma flagrante transgressão aos princípios de livre navegação e comércio", acrescenta o texto publicado na plataforma de mensagens Telegram da vice-presidente Delcy Rodríguez. Trump anunciou na semana passada que seu Exército havia apreendido um petroleiro em frente ao litoral da Venezuela, em uma medida sem precedentes na crise entre Washington e Caracas. O governo do presidente Nicolás Maduro considerou a ação um "ato de pirataria internacional".

Maduro havia suspendido em outubro os acordos energéticos com Trinidad e Tobago, depois que o arquipélago recebeu um contratorpedeiro americano para exercícios militares conjuntos. Agora, no comunicado divulgado nesta segunda-feira, ratificou a decisão e ordenou "extinguir" todas as relações com o governo trinitino. "O governo venezuelano decidiu extinguir de maneira imediata qualquer contrato, acordo ou negociação para o fornecimento de gás natural a esse país", indica a nota.

- 'Nem uma gota' - Trinidad e Tobago anunciou nesta segunda-feira que permitirá que aeronaves militares americanas usem seus aeroportos nas próximas semanas para "movimentos de caráter logístico". Em novembro, também foi instalado um radar no arquipélago com apoio americano.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, advertiu em entrevista coletiva nesta segunda-feira que as ações do governo trintino colocam "em perigo as boas relações, mas também o próprio povo". O principal recurso da Venezuela é o petróleo bruto, submetido a um embargo americano desde 2019. Isso obriga o país a escoar sua produção no mercado clandestino a preços bem mais baixos, destinada sobretudo a países asiáticos.