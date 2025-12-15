Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia afirma que atingiu submarino russo pela primeira vez na guerra

Ucrânia afirma que atingiu submarino russo pela primeira vez na guerra

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ucrânia afirmou, nesta segunda-feira (15), que seus drones submarinos atacaram com sucesso um submarino russo atracado no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, pela primeira vez em sua guerra com a Rússia. 

Kiev intensificou nas últimas semanas os ataques navais contra o que afirmou serem navios vinculados à Rússia no Mar Negro. As forças russas atacam regularmente o porto ucraniano de Odessa.

Dois navios de carga turcos foram atingidos nos últimos dias, no que Kiev chamou de ataques contra alvos russos. A Turquia pediu o fim dos ataques a portos e instalações de energia, e alertou para uma "escalada" na região.

O serviço de segurança ucraniano SBU reivindicou hoje a autoria de um ataque contra um submarino russo. "O Serviço de Segurança da Ucrânia realizou outra operação especial única e lançou um ataque naval no porto de Novorossiysk", afirmou, no aplicativo Telegram. "Pela primeira vez na História, os drones submarinos Sub Sea Baby explodiram um submarino russo."

O SBU afirmou que o submarino, que "transportava quatro lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr" usados para atacar o território ucraniano, sofreu "danos críticos e ficou fora de combate". A Rússia não comentou as afirmações.

Desde o começo da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia ataca embarcações russas no Mar Negro com drones e mísseis.

bur-mmp/tw/hgs/mb/lb/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ucrânia rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar