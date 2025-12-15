Ucrânia afirma que atingiu submarino russo pela primeira vez na guerra

Kiev intensificou nas últimas semanas os ataques navais contra o que afirmou serem navios vinculados à Rússia no Mar Negro. As forças russas atacam regularmente o porto ucraniano de Odessa.

A Ucrânia afirmou, nesta segunda-feira (15), que seus drones submarinos atacaram com sucesso um submarino russo atracado no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, pela primeira vez em sua guerra com a Rússia.

Dois navios de carga turcos foram atingidos nos últimos dias, no que Kiev chamou de ataques contra alvos russos. A Turquia pediu o fim dos ataques a portos e instalações de energia, e alertou para uma "escalada" na região.

O serviço de segurança ucraniano SBU reivindicou hoje a autoria de um ataque contra um submarino russo. "O Serviço de Segurança da Ucrânia realizou outra operação especial única e lançou um ataque naval no porto de Novorossiysk", afirmou, no aplicativo Telegram. "Pela primeira vez na História, os drones submarinos Sub Sea Baby explodiram um submarino russo."

O SBU afirmou que o submarino, que "transportava quatro lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr" usados para atacar o território ucraniano, sofreu "danos críticos e ficou fora de combate". A Rússia não comentou as afirmações.

Desde o começo da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia ataca embarcações russas no Mar Negro com drones e mísseis.