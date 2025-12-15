Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump saúda vitória de Kast no Chile, 'uma pessoa muito boa'

AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu boas-vindas nesta segunda-feira (15) à vitória de José Antonio Kast no segundo turno das eleições presidenciais chilenas, a quem classificou de "pessoa muito boa".

"Acabo de saber que, no Chile, a pessoa que eu havia apoiado, que não liderava, acabou ganhando muito facilmente. Assim que espero poder cumprimentá-lo aqui logo. Ouvi dizer que é uma pessoa muito boa", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval.

Kast, que venceu por ampla margem, liderava as pesquisas para o segundo turno contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, que venceu o primeiro.

Ao ser questionado sobre as muitas vitórias eleitorais dos conservadores e da ultradireita na América Latina nos últimos meses, Trump respondeu: "bom, acabamos de obter uma boa [eleição] em Honduras. Apoiei alguém que não liderava e que acaba de vencer a eleição", declarou.

Oficialmente, o pleito presidencial em Honduras ainda não tem um vencedor e tem sido alvo de controvérsia entre os três principais candidatos há cerca de duas semanas.

O candidato que Trump apoiou publicamente, o empresário Nasry Asfura, tem uma vantagem muito pequena sobre o apresentador de TV de direita Salvador Nasralla, e ambos aparecem muito à frente da candidata da situação.

A missão eleitoral que a Organização dos Estados Americanos (OEA) mandou para o país centro-americano descartou, nesta segunda-feira, a possibilidade de fraude no pleito, mas pediu que as autoridades eleitorais concluam a apuração o mais breve possível.

Kast, de 59 anos, venceu no segundo turno das eleições chilenas com um discurso contra a imigração irregular parecido com o que levou Trump à Casa Branca pela segunda vez.

