Trump diz que apresentará ação judicial contra BBC antes de 3ªfeira

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (15) que apresentará em breve uma ação judicial contra a BBC pela edição de seu discurso de 2021 a apoiadores antes do ataque ao Capitólio, em Washington.

Em novembro, advogados de Trump enviaram uma carta à BBC na qual acusam a emissora de difamar o presidente ao editar um de seus discursos antes dos distúrbios no Capitólio, em janeiro de 2021, e deram prazo de cinco dias para um pedido de desculpas e o pagamento de uma indenização.

Trump afirmou então que processaria a rede britânica por entre 1 e 5 bilhões de dólares (de 5,4 bilhões a 27,1 bilhões de reais).

"Vamos apresentar essa ação provavelmente ainda esta tarde ou amanhã de manhã", disse Trump nesta segunda-feira a jornalistas no Salão Oval, mais de um mês depois de ameaçar pela primeira vez a emissora britânica.

No mês passado, a BBC pediu desculpas por ter dado a impressão, em um documentário exibido em 2024, de que Trump havia incitado uma "ação violenta" antes de seus apoiadores invadirem o Capitólio americano, em 6 de janeiro de 2021.

O caso colocou o grupo no centro da controvérsia e provocou as renúncias de seu diretor-geral e da chefe do canal de notícias BBC News.

O presidente da BBC, Samir Shah, afirmou no mês passado que a emissora pública britânica está determinada a se defender diante da ameaça de Trump.

"Quero ser muito claro com vocês: nossa posição não mudou. Não há qualquer base legal para uma ação por difamação e estamos decididos a contestá-la", escreveu Samir Shah, em uma mensagem enviada aos funcionários da BBC à época.

eua

