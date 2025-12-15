Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump avalia reclassificar maconha como droga menos perigosa

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (15) que sua administração poderia impulsionar a flexibilização das restrições federais sobre a maconha, reclassificando-a como uma droga menos perigosa.

"Estamos considerando isso", declarou Trump à imprensa quando foi questionado se estava sendo discutida uma ordem executiva sobre o tema.

"Muita gente quer que a reclassificação aconteça, porque isso permitiria uma grande quantidade de pesquisas que não podem ser realizadas a menos que haja a reclassificação, então estamos considerando isso seriamente", disse.

Em nível federal, a maconha está atualmente classificada como uma substância da Lista I (1), no mesmo nível de drogas como a heroína e o LSD. O governo considera que essas drogas têm alto potencial de abuso e não têm uso aceito para tratamento médico.

No entanto, dezenas de estados do país já contam com programas legais de maconha medicinal, e muitos também aprovaram seu uso recreativo.

Segundo um relatório recente do Washington Post, Trump pretende impulsionar uma reclassificação para a Lista III, que inclui substâncias consideradas com valor médico e menor potencial de abuso.

Essa categoria inclui a cetamina e os esteroides anabolizantes.

A reclassificação não significa legalização nem descriminalização, mas a flexibilização das restrições federais poderia ter efeitos em cadeia, como a redução das barreiras para a realização de pesquisas.

Também poderia ter implicações fiscais importantes para as empresas que cultivam e vendem cannabis de forma legal.

O presidente dos Estados Unidos não pode reclassificar uma droga de forma unilateral. O Washington Post informou que está previsto que Trump assine uma ordem executiva instruindo as agências federais a buscarem a reclassificação.

A administração do democrata Joe Biden já havia tentado a reclassificação, mas os esforços estagnaram e não foram concluídos antes de Trump assumir o cargo no início de 2025.

eua

