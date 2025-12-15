Transbordamento de rio no leste da Bolívia deixa ao menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram no fim de semana devido à cheia do rio Piraí, no leste da Bolívia, informou nesta segunda-feira (15) o Vice-Ministério da Defesa Civil em uma nova atualização sobre a tragédia.

"Infelizmente, (os números oficiais) apontam para 20 mortos. Temos dezenas de desaparecidos", disse Alfredo Troche, chefe da agência, em entrevista à Rádio Panamericana.