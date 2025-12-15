Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transbordamento de rio no leste da Bolívia deixa ao menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram no fim de semana devido à cheia do rio Piraí, no leste da Bolívia, informou nesta segunda-feira (15) o Vice-Ministério da Defesa Civil em uma nova atualização sobre a tragédia. 

"Infelizmente, (os números oficiais) apontam para 20 mortos. Temos dezenas de desaparecidos", disse Alfredo Troche, chefe da agência, em entrevista à Rádio Panamericana. 

Fortes chuvas fizeram o rio transbordar e as consequentes inundações afetaram as comunidades de El Torno e Colpa Bélgica, nos arredores da cidade de Santa Cruz. Mais de 2.000 famílias foram afetadas, acrescentou Troche.

