Sobrevivente do Holocausto e criança de dez anos estão entre os mortos em ataque na Austrália

Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um ataque a tiros em uma praia em Bondi, em Sydney, na Austrália. A ação aconteceu durante um evento judaico e foi classificado como um "ato de antissemitismo perverso" e terrorismo pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. Entre as vítimas estão uma criança de 10 anos e um rabino sobrevivente do Holocausto. Matilda

A mais jovem entre as vítimas, a menina tinha 10 anos. Em entrevista à ABC News, uma tia de Matilda contou que a irmã da criança, que estava com ela no momento do ataque, tem enfrentado dificuldades para lidar com a tragédia. "Nunca tinham sido separadas", disse. Autoridades locais confirmaram a informação da morte. A escola russa Harmony de Sidney, onde a criança estudava, também lamentou o ocorrido nas redes sociais. Alexander Kleytman Ucraniano, sobrevivente do Holocausto, Kleytman participava do evento com seus filhos e netos. Ele morreu protegendo a esposa, Larisa, dos tiros do atirador, segundo a Chabad, organização global dedicada a fortalecer a cultura judaica. Ele deixa esposa, dois filhos e 11 netos.

Rabino Eli Schlanger Nascido na Grã-Bretanha, o rabino Eli Schlanger era um dos principais organizadores do evento. A morte foi confirmada pelo primo, rabino Zalman Lewis, que compartilhou a notícia em uma publicação no Instagram, mencionando que ele deixa esposa, filhos, pais e irmãos. "Ele era realmente um cara incrível", diz a publicação. De acordo com a Chabad, ele serviu à comunidade de Bondi como rabino e capelão por 18 anos.

Dan Elkayam O governo francês confirmou que Dan Elkayam, cidadão francês, também foi uma das vítimas do ataque. "É com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte do nosso compatriota Dan Elkayam no ataque terrorista antissemita em Sydney", disse o presidente Emmanuel Macron em publicação nas redes sociais. Elkayam havia se mudado para a Austrália no ano passado para atuar na NBCUniversal, segundo informações disponíveis em seu perfil no Linkedin.

Rabino Yaakov Levitan O Chabad confirmou a morte do rabino Yaakov Levitan, o destacando como um "coordenador popular" de suas atividades em Sydney. Levitan também exerceu a função de secretário do Sydney Beth Din, tribunal rabínico local, e trabalhou no Centro BINAH, voltado a estudos judaicos. Reuven Morrison