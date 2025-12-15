Rússia classifica DW como "organização indesejável"

Após incluir a emissora alemã na lista de "agentes estrangeiros", Moscou intensifica pressão e passa a considerar crime qualquer cooperação com a DW.O Gabinete do Procurador-Geral da Rússia classificou a Deutsche Welle (DW), emissora internacional da Alemanha, como uma "organização indesejável", segundo relatos da mídia russa. A classificação havia sido solicitada pelo parlamento russo em agosto. A DW agora se junta a várias outras organizações de mídia, ONGs e fundações que já receberam o rótulo de "indesejáveis", incluindo a Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Repórteres Sem Fronteiras e TV Rain. O que significa a classificação "organização indesejável"? De acordo com a legislação russa atual, ser designado como "organização indesejável" torna qualquer cooperação com tal entidade um crime, passível de multas pesadas ou até mesmo prisão. Até mesmo compartilhar conteúdo dessas organizações, inclusive em redes sociais, é ilegal. Para os cidadãos russos, a proibição de cooperação também se aplica fora do território da Rússia. Isso significa que os funcionários russos da DW são particularmente afetados. Em março de 2022 a DW já havia sido rotulada por Moscou como um meio de comunicação que cumpre a função de "agente estrageiro". Anteriormente, também foi forçada a fechar sua sucursal em Moscou e teve seu website bloqueado em toda a Rússia como retaliação ao bloqueio dos programas em alemão da emissora estatal russa RT na Alemanha O que disse a DW? A diretora-geral da DW, Barbara Massing, afirmou que a medida das autoridades russas é mais um sinal de que o Kremlin quer sufocar qualquer liberdade de opinião no país. "A Rússia pode nos rotular como uma organização indesejável, mas isso não vai nos deter", disse ela em comunicado. "Essa nova tentativa de silenciar a mídia livre destaca o desprezo flagrante do regime russo pela liberdade de imprensa e expõe seu medo de seus próprios cidadãos – aqueles que buscam informação, pensam criticamente e têm vontade de aprender. A DW permanecerá firme em oferecer conteúdo jornalístico, permitindo que as pessoas formem suas próprias opiniões", declarou Massing. Crescente pressão sobre a DW na Rússia Nos últimos três anos, com o bloqueio de seus canais e site, a DW tem sentido cada vez mais os efeitos da repressão do Kremlin contra todas as organizações e mídias financiadas do exterior. O serviço em russo da DW alcançou cerca de 10 milhões de usuários semanais em 2025, principalmente por meio de conteúdo em vídeo. Isso torna a DW em russo um dos 10 serviços mais utilizados da emissora. A DW também produz um programa diário de notícias em vídeo em russo, e o programa satírico Zapovednik, produzido em Riga, capital da Letônia, continua popular. Desde março de 2024, a programação em russo da DW também foi incluída no pacote TV-Swoboda ("Liberdade"), da organização Repórteres Sem Fronteiras. Esse pacote reúne cerca de 20 canais independentes de TV e rádio em russo, transmitidos via satélites Eutelsat-Hotbird. Para contornar a censura das autoridades russas, a DW tem recorrido cada vez mais a plataformas digitais e oferecido ferramentas para driblar bloqueios, como o navegador Tor, acesso via VPN e o aplicativo da DW. "Apesar da censura e do bloqueio de nossos serviços pelo governo russo, o serviço em russo da DW agora alcança mais pessoas do que nunca", disse Massing. "Continuaremos a reportar de forma independente sobre a guerra de agressão contra a Ucrânia e outros temas sobre os quais há pouca informação disponível na Rússia. Para que as pessoas possam formar suas próprias opiniões", acrescentou. O que é a DW? A DW é a emissora internacional da Alemanha. Como veículo de mídia independente, fornece notícias e informações imparciais em 32 idiomas ao redor do mundo. A DW foca em temas como liberdade e direitos humanos, democracia e Estado de direito, comércio mundial e justiça social, educação em saúde e proteção ambiental, tecnologia e inovação. Seus serviços de TV, online e rádio alcançam 337 milhões de usuários semanalmente. gq (DW)