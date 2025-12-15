Polícia prende suspeito após ataque em universidade dos EUA

"Pessoa de interesse" foi presa em conexão com tiroteio em campus universitário no estado de Rhode Island, que deixou dois mortos e nove feridosAutoridades do estado americano de Rhode Island informaram na manhã deste domingo (14/12) que prenderam uma "pessoa de interesse" em conexão com o tiroteio ocorrido na tarde de sábado no campus da Universidade Brown, em Province, durante as provas finais, e que deixou dois mortos e nove feridos. "Quero expressar minha profunda gratidão a todos os homens e mulheres dedicados da polícia que trabalharam durante a noite para que pudéssemos chegar a este ponto", disse o prefeito de Providence, Brett Smiley, em entrevista coletiva. Falando ao lado dele, o chefe da polícia de Providence, Oscar Perez, acrescentou que as autoridades "não estão, neste momento", procurando por mais ninguém em relação ao ataque. Dos nove feridos, um estava em estado crítico, sete estão em condição estável e um recebeu alta, segundo Smiley. Perez confirmou que o indivíduo detido tem cerca de 30 anos. Ele se recusou a dizer onde a pessoa foi presa e se ela tinha ligação com a universidade. O tiroteio ocorreu no prédio de engenharia da universidade privada, durante as provas finais. Centenas de policiais vasculharam o campus da Universidade Brown, assim como os bairros próximos, e analisaram vídeos em busca de um atirador que abriu fogo em uma sala de aula. Armado com uma pistola, o atirador disparou mais de 40 tiros de 9 mm, de acordo com um agente da lei. O incidente é o mais recente de uma longa série de ataques a unidades de ensino nos Estados Unidos, onde as tentativas de restringir o acesso a armas de fogo enfrentam um impasse político. A testemunha Katie Sun disse ao jornal estudantil Brown Daily Herald que estava estudando em um prédio próximo quando ouviu os tiros. Ela correu para seu dormitório, deixando todos os seus pertences para trás. "Foi realmente assustador. Os tiros pareciam vir de onde ficam as salas de aula", disse. O estudante da Universidade Brown, Lydell Dyer, estava trabalhando na academia da universidade no momento do ataque, segundo a emissora de televisão CNN. "Tivemos que reunir todos, levá-los para o último andar, apagar as luzes e fechar as persianas", disse ele, acrescentando que se escondeu silenciosamente no escuro com outras 154 pessoas. Cerco ao campus Cerca de 10 horas após o tiroteio em torno de 400 policiais, desde agentes do FBI até a polícia do campus, ainda cercavam o pitoresco campus da região da Nova Inglaterra, no nordeste do país. A polícia divulgou 10 segundos de filmagem do suspeito caminhando rapidamente por uma rua deserta, visto de costas após abrir fogo dentro de uma sala de aula no primeiro andar. A presidente da Universidade Brown, Christina Paxson, confirmou em uma carta aos membros da comunidade que todas as 11 vítimas eram estudantes. "Nove membros de nossa comunidade que foram transportados para hospitais locais são todos estudantes. E perdemos dois estudantes para a devastadora violência armada de hoje", disse Paxson no textdo publicado no site da universidade. "Soubemos pelo hospital que seis estudantes permanecem em estado crítico, mas estável. Um estudante está em estado crítico, outro é considerado em estado estável e um foi tratado e liberado." Mais de 300 tiroteios em massa em 2025 Já ocorreram mais de 300 tiroteios em massa nos Estados Unidos este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que define um tiroteio em massa como aquele em que quatro ou mais pessoas são baleadas. A ordem de confinamento permanece em vigor, informou a Agência de Gerenciamento de Emergências de Providence nas redes sociais. O prefeito de Providence, Brett Smiley, disse que as autoridades municipais "não consideram necessário" que os moradores cancelem planos relacionados ao feriado durante o fim de semana ou ao longo da semana. As provas finais agendadas para domingo foram adiadas, informaram autoridades da universidade. md (Reuters, DPA, AP)