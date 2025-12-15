Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petroleira estatal da Venezuela acusa EUA de ciberataque sob escalada de tensões bilaterais

A estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) afirmou nesta segunda-feira, 15, que foi alvo de um ciberataque para interromper suas operações. Em comunicado, a empresa acusou os Estados Unidos de liderarem o ataque e rejeitou o que classificou como uma "ação deplorável, orquestrada por interesses estrangeiros em cumplicidade com fatores apátridas".

Segundo a PDVSA, o ataque teve impacto limitado e não comprometeu a produção. "As áreas operacionais não foram afetadas, sendo um ataque ao sistema administrativo", informou a estatal, acrescentando que a continuidade da produção foi mantida por meio da adoção de "protocolos seguros", o que permitiu preservar o abastecimento do mercado interno e cumprir compromissos de exportação.

No texto, a companhia associa o episódio à "estratégia pública do governo dos Estados Unidos de se apoderar do petróleo venezuelano pela força e pela pirataria" e afirma que não se trata de um caso isolado. "Não é a primeira vez que o governo dos EUA, aliado a setores extremistas, tenta afetar a estabilidade nacional", diz o comunicado.

A PDVSA é a principal fonte de divisas da Venezuela e considerada a espinha dorsal da economia do país, que detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e produz cerca de um milhão de barris por dia.

A denúncia ocorre em meio à escalada de tensões entre Caracas e Washington. O episódio foi divulgado dias após o presidente Donald Trump afirmar que forças americanas apreenderam um navio petroleiro próximo à costa venezuelana. Militares dos EUA têm sido mobilizados para operações contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico, ações que já deixaram mais de 80 mortos. O governo americano sustenta que o envio de tropas busca combater cartéis de drogas latino-americanos. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por sua vez, afirma que o verdadeiro objetivo das operações é pressioná-lo a deixar o poder.

