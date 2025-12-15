PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
CHILE ELEIÇÕES: José Antonio Kast é eleito presidente do Chile
AUSTRÁLIA ATENTADO: Austrália endurecerá leis sobre porte de armas após atentado mortal em Sydney
=== CHILE ELEIÇÕES ===
SANTIAGO:
José Antonio Kast é eleito presidente do Chile
José Antonio Kast, o candidato mais à extrema direita desde o fim da ditadura militar do general Augusto Pinochet há 35 anos, venceu com folga o segundo turno de domingo (14) e prometeu "restabelecer a lei" como presidente do Chile.
(Chile eleições política, 870 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
SANTIAGO:
Triunfo da extrema direita no Chile agita fantasmas da ditadura
Quando os militares chilenos derrubaram a porta de sua casa e arrastaram seu companheiro da cama na madrugada, na primavera de 1986, Alicia Lira tinha 37 anos.
(Chile eleições política direitos, 710 palavras, já transmitida)
=== AUSTRÁLIA ATENTADO ===
SYDNEY:
Austrália endurecerá leis sobre porte de armas após atentado mortal em Sydney
As autoridades australianas concordaram, nesta segunda-feira (15), em endurecer as leis sobre porte de armas, um dia após um homem e seu filho terem matado 15 pessoas que celebravam o Hanukkah em uma praia de Sydney.
(Austrália ataque crime, 680 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
LOS ANGELES:
Polícia investiga morte do cineasta Rob Reiner e sua esposa como 'aparente homicídio'
A polícia de Los Angeles está investigando as mortes do ator e cineasta Rob Reiner e de sua esposa como um "aparente homicídio", em meio a uma onda de mensagens de pêsames pelo falecimento do diretor de sucessos como "Harry e Sally - Feitos Um para o Outro".
(EUA crime cinema, 580 palavras, já transmitida)
TEGUCIGALPA:
Hondurenhos completam duas semanas sem saber quem será seu futuro presidente
Os hondurenhos completam, nesta segunda-feira (15), duas semanas sem saber quem será o seu próximo presidente, à espera de uma contagem especial que definirá o vencedor entre o conservador Nasry Asfura, apoiado por Donald Trump, e o candidato de direita Salvador Nasralla.
(Honduras EUA eleições, 580 palavras, já transmitida)
PROVIDENCE:
Autoridades anunciam liberação de detido por tiroteio em universidade dos EUA
O homem detido como suspeito de matar duas pessoas em um tiroteio na Universidade Brown será liberado, anunciaram as autoridades no domingo (14), após a admissão de que ele não é uma "pessoa de interesse" no caso.]
(EUA educação ataque polícia homicídio, 760 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
-- EUROPA
BERLIM:
Zelensky e enviados dos EUA continuam as negociações em Berlim sobre o fim do conflito na Ucrânia
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e enviados de seu homólogo americano, Donald Trump, continuam com as negociações nesta segunda-feira (15) em Berlim para tentar estabelecer um plano para encerrar a guerra com a Rússia.
(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia Alemanha, 420 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
PARIS:
Greve provoca o fechamento do Louvre
O Louvre está fechado nesta segunda-feira (15) devido a uma convocação de greve dos sindicatos, que protestam contra as condições de trabalho no museu, o mais visitado do mundo.
(França patrimônio greve turismo roubo, 470 palavras, já transmitida)
-- ÁSIA
HONG KONG:
Empresário pró-democracia de Hong Kong condenado por 'atentar' contra a segurança nacional
O magnata pró-democracia de Hong Kong Jimmy Lai foi declarado culpado nesta segunda-feira (15) de duas acusações de conspiração com agentes estrangeiros e uma de publicação sediciosa, uma decisão que, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, enfraquece ainda mais a liberdade de imprensa no território.
(HongKong China direitos imprensa tribunal, 570 palavras, já transmitida)
=== ECONOMIA ===
BRUXELAS:
Negociações sobre acordo UE-Mercosul enfrentam etapa final difícil com oposição da França
A assinatura do acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul no próximo sábado (20) no Brasil virou uma dúvida depois que a França pediu o adiamento da votação dos países europeus prevista para esta semana em Bruxelas.
(UE França Mercosul parlamento política comércio agricultura, 640 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
