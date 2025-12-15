AUSTRÁLIA ATENTADO: Austrália endurecerá leis sobre porte de armas após atentado mortal em Sydney

José Antonio Kast, o candidato mais à extrema direita desde o fim da ditadura militar do general Augusto Pinochet há 35 anos, venceu com folga o segundo turno de domingo (14) e prometeu "restabelecer a lei" como presidente do Chile.

Quando os militares chilenos derrubaram a porta de sua casa e arrastaram seu companheiro da cama na madrugada, na primavera de 1986, Alicia Lira tinha 37 anos.

Triunfo da extrema direita no Chile agita fantasmas da ditadura

Austrália endurecerá leis sobre porte de armas após atentado mortal em Sydney

As autoridades australianas concordaram, nesta segunda-feira (15), em endurecer as leis sobre porte de armas, um dia após um homem e seu filho terem matado 15 pessoas que celebravam o Hanukkah em uma praia de Sydney.

(Austrália ataque crime, 680 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Polícia investiga morte do cineasta Rob Reiner e sua esposa como 'aparente homicídio'

A polícia de Los Angeles está investigando as mortes do ator e cineasta Rob Reiner e de sua esposa como um "aparente homicídio", em meio a uma onda de mensagens de pêsames pelo falecimento do diretor de sucessos como "Harry e Sally - Feitos Um para o Outro".

(EUA crime cinema, 580 palavras, já transmitida)

TEGUCIGALPA:

Hondurenhos completam duas semanas sem saber quem será seu futuro presidente

Os hondurenhos completam, nesta segunda-feira (15), duas semanas sem saber quem será o seu próximo presidente, à espera de uma contagem especial que definirá o vencedor entre o conservador Nasry Asfura, apoiado por Donald Trump, e o candidato de direita Salvador Nasralla.

(Honduras EUA eleições, 580 palavras, já transmitida)

PROVIDENCE:

Autoridades anunciam liberação de detido por tiroteio em universidade dos EUA

O homem detido como suspeito de matar duas pessoas em um tiroteio na Universidade Brown será liberado, anunciaram as autoridades no domingo (14), após a admissão de que ele não é uma "pessoa de interesse" no caso.]

(EUA educação ataque polícia homicídio, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

BERLIM:

Zelensky e enviados dos EUA continuam as negociações em Berlim sobre o fim do conflito na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e enviados de seu homólogo americano, Donald Trump, continuam com as negociações nesta segunda-feira (15) em Berlim para tentar estabelecer um plano para encerrar a guerra com a Rússia.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia Alemanha, 420 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

Greve provoca o fechamento do Louvre

O Louvre está fechado nesta segunda-feira (15) devido a uma convocação de greve dos sindicatos, que protestam contra as condições de trabalho no museu, o mais visitado do mundo.

(França patrimônio greve turismo roubo, 470 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

HONG KONG:

Empresário pró-democracia de Hong Kong condenado por 'atentar' contra a segurança nacional

O magnata pró-democracia de Hong Kong Jimmy Lai foi declarado culpado nesta segunda-feira (15) de duas acusações de conspiração com agentes estrangeiros e uma de publicação sediciosa, uma decisão que, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, enfraquece ainda mais a liberdade de imprensa no território.

(HongKong China direitos imprensa tribunal, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Negociações sobre acordo UE-Mercosul enfrentam etapa final difícil com oposição da França

A assinatura do acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul no próximo sábado (20) no Brasil virou uma dúvida depois que a França pediu o adiamento da votação dos países europeus prevista para esta semana em Bruxelas.

(UE França Mercosul parlamento política comércio agricultura, 640 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]