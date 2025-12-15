O que se sabe até agora sobre a morte do diretor Rob Reiner?

O duplo assassinato do cineasta Rob Reiner e de sua esposa, Michel Singer Reiner, em sua casa em Los Angeles, abalou Hollywood e a cena política dos Estados Unidos nesta segunda-feira (15). Reiner, de 78 anos, era um diretor querido na indústria do cinema, com sucessos como a paródia de rock "Isto é Spinal Tap" (1984), a aclamada comédia romântica "Harry & Sally - Feitos um para o Outro" (1989), o drama jurídico "Questão de Honra" (1992) e o clássico adolescente "Conta Comigo" (1986).

Michel Singer Reiner era fotógrafa e colaborou com o marido em seu filme de terror "Louca Obsessão" (1990). Veja o que se sabe até agora sobre a morte do casal e as circunstâncias que cercam o caso. - Ligação para a polícia - A polícia recebeu uma chamada para comparecer à casa dos Reiner, em Brentwood, um bairro luxuoso de Los Angeles, no domingo à tarde por volta das 15h40 (20h40 de Brasília). Informações preliminares indicam que a ligação partiu de dentro da residência.

Os corpos de Rob e Michele Reiner foram encontrados sem vida na casa. Veículos da imprensa local informaram que eles pareciam ter sido esfaqueados, e alguns portais detalharam que foram degolados. Investigadores inicialmente não encontraram sinais de entrada forçada. O TMZ, meio especializado em celebridades, afirmou que a filha dos Reiner encontrou os corpos e disse à polícia que um membro da família havia sido o responsável.

- Prisão rápida - Nick Reiner, filho do casal, foi interrogado pelas autoridades na noite de domingo em Los Angeles. Segundo a polícia, o homem de 32 anos foi detido na manhã desta segunda-feira sob suspeita de duplo homicídio, com fiança fixada em 4 milhões de dólares (21,68 milhões de reais).

- Histórico de dependência - O filho do cineasta já enfrentou problemas de dependência química. Passou parte da adolescência entrando e saindo de instituições de reabilitação e chegou a viver nas ruas. Em 2015, quando aparentemente estava se recuperando, colaborou com o pai em "Being Charlie", um filme semiautobiográfico sobre uma atriz bem-sucedida e um político em ascensão cujo filho é viciado em drogas.