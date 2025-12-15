Negociador ucraniano celebra avanços nas conversas com EUA sobre conflito com a Rússia
O principal negociador da Ucrânia nas conversas com os Estados Unidos para pôr fim ao conflito com a Rússia afirmou, nesta segunda-feira (15), que houve "avanços reais" na rodada de negociações de Berlim.
"As negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos foram construtivas e produtivas, e houve avanços reais", disse Rustem Umerov nas redes sociais. "Esperamos chegar a um acordo que nos aproxime da paz".
