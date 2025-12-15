Missão eleitoral da OEA em Honduras descarta fraude e diz que atraso de resultados 'não é justificável'

A missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Honduras constatou "falta de perícia" e "atrasos", mas descartou "indícios que levem a duvidar dos resultados" das eleições de 30 de novembro, segundo o relatório apresentado ao Conselho Permanente da organização.

A demora das autoridades eleitorais em divulgar os resultados definitivos "não é justificável", declarou o ex-chanceler paraguaio Eladio Loizaga ao ler o documento.