María Corina Machado sofreu uma fratura vertebral desde sua conturbada saída da Venezuela, diz porta-voz

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, sofreu uma fratura vertebral após deixar a Venezuela na semana passada, anunciou sua porta-voz nesta segunda-feira (15). 

"A fratura vertebral está confirmada", afirmou Claudia Macero, referindo-se a um artigo publicado no jornal norueguês Aftenposten. 

"Por ora, nenhuma outra informação será divulgada além do que consta no artigo", acrescentou. Segundo o jornal, a fratura ocorreu enquanto ela era transportada em um pequeno barco de pesca.

