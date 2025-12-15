Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

María Corina Machado parabeniza Kast por sua vitória no Chile

Autor AFP
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz, parabenizou nesta segunda-feira (15) o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, de extrema direita, e expressou sua confiança no apoio dele para uma "transição ordenada para a democracia na Venezuela". 

"Meu carinho e respeito ao povo do Chile por um dia de eleições extraordinário, um exemplo para muitas nações da América Latina e do mundo", escreveu a líder da oposição venezuelana, de 58 anos, no X. 

"Sabemos que podemos contar com o seu apoio para garantir uma transição ordenada para a democracia na Venezuela, para a reconstrução do nosso país e para consolidar um hemisfério seguro, próspero e livre", acrescentou no X. 

Kast, um advogado conservador de 59 anos, venceu com 58% dos votos, derrotando a candidata comunista moderada Jeannette Jara, que representava uma coalizão de esquerda e obteve 42%, segundo a apuração quase finalizada. 

Durante sua campanha, o presidente eleito prometeu deportar quase 340 mil imigrantes em situação irregular, em sua maioria venezuelanos, e combater de frente o crime no país sul-americano.

