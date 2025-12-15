María Corina Machado parabeniza Kast por sua vitória no Chile

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz, parabenizou nesta segunda-feira (15) o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, de extrema direita, e expressou sua confiança no apoio dele para uma "transição ordenada para a democracia na Venezuela".

"Meu carinho e respeito ao povo do Chile por um dia de eleições extraordinário, um exemplo para muitas nações da América Latina e do mundo", escreveu a líder da oposição venezuelana, de 58 anos, no X.