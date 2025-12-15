Manchester United e Bournemouth empatam em jogo eletrizante de 8 gols no Inglês

Em um jogo eletrizante de oito gols e duas viradas, o Manchester United deixou a vitória escapar depois de ficar três vezes à frente no placar e empatou em 4 a 4 com o Bournemouth nesta segunda-feira (15), em Old Trafford, no fechamento da 16ª rodada do Campeonato Inglês. O United perdeu apenas um dos últimos dez jogos, mas o técnico português Rúben Amorim certamente vai lamentar a perda de mais dois pontos em casa, apesar da grande atuação ofensiva da equipe.

Amad Diallo (13') e o volante da Seleção Casemiro (45'+4) colocaram os 'Red Devils' em vantagem no primeiro tempo, com Antoine Semenyo (40') marcando o gol do empate provisório do Bournemouth. No segundo tempo, o brasileiro Evanilson (46') e Marcus Tavernier viraram o placar para os visitantes, mas o United voltou a ficar à frente marcando dois gols em dois minutos. Primeiro, com Bruno Fernandes (77') em bela cobrança de falta e depois com outro brasileiro, o atacante Matheus Cunha (79'), que marcou seu segundo pelo time de Manchester. No entanto, o United mais uma vez não conseguiu vencer jogando em Old Trafford.

Um bonito gol de Eli Junior Kroupi (84') garantiu um ponto para o Bournemouth, que poderia até ter vencido nos acréscimos, já que David Brooks teve duas chances de marcar, mas foi parado pelo goleiro Senne Lammens. Com o empate, o Manchester Unied perde a chance de igualar a pontuação do Chelsea (4º, 28 pontos), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, e fica na sexta posição com 26 pontos. Por sua vez, o Bournemouth emenda seu sexto jogo sem vitória, mas sobe para a 13ª colocação com o ponto somado.

-- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Inglês: - Sábado:

Chelsea - Everton 2 - 0 Liverpool - Brighton 2 - 0 Burnley - Fulham 2 - 3