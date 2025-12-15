Manchester United e Bournemouth empatam em jogo eletrizante de 8 gols no Inglês
Em um jogo eletrizante de oito gols e duas viradas, o Manchester United deixou a vitória escapar depois de ficar três vezes à frente no placar e empatou em 4 a 4 com o Bournemouth nesta segunda-feira (15), em Old Trafford, no fechamento da 16ª rodada do Campeonato Inglês.
O United perdeu apenas um dos últimos dez jogos, mas o técnico português Rúben Amorim certamente vai lamentar a perda de mais dois pontos em casa, apesar da grande atuação ofensiva da equipe.
Amad Diallo (13') e o volante da Seleção Casemiro (45'+4) colocaram os 'Red Devils' em vantagem no primeiro tempo, com Antoine Semenyo (40') marcando o gol do empate provisório do Bournemouth.
No segundo tempo, o brasileiro Evanilson (46') e Marcus Tavernier viraram o placar para os visitantes, mas o United voltou a ficar à frente marcando dois gols em dois minutos.
Primeiro, com Bruno Fernandes (77') em bela cobrança de falta e depois com outro brasileiro, o atacante Matheus Cunha (79'), que marcou seu segundo pelo time de Manchester.
No entanto, o United mais uma vez não conseguiu vencer jogando em Old Trafford.
Um bonito gol de Eli Junior Kroupi (84') garantiu um ponto para o Bournemouth, que poderia até ter vencido nos acréscimos, já que David Brooks teve duas chances de marcar, mas foi parado pelo goleiro Senne Lammens.
Com o empate, o Manchester Unied perde a chance de igualar a pontuação do Chelsea (4º, 28 pontos), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, e fica na sexta posição com 26 pontos.
Por sua vez, o Bournemouth emenda seu sexto jogo sem vitória, mas sobe para a 13ª colocação com o ponto somado.
-- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Inglês:
- Sábado:
Chelsea - Everton 2 - 0
Liverpool - Brighton 2 - 0
Burnley - Fulham 2 - 3
Arsenal - Wolverhampton 2 - 1
- Domingo:
Crystal Palace - Manchester City 0 - 3
West Ham - Aston Villa 2 - 3
Nottingham - Tottenham 3 - 0
Sunderland - Newcastle 1 - 0
Brentford - Leeds 1 - 1
- Segunda-feira:
Manchester United - Bournemouth 4 - 4
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20
2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22
3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8
4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12
5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5
6. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4
7. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
8. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2
9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2
11. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4
12. Newcastle 22 16 6 4 6 21 20 1
13. Bournemouth 21 16 5 6 5 25 28 -3
14. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
15. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3
16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8
17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10
18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13
19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15
20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26
kca/bsp/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente