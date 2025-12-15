Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United e Bournemouth empatam em jogo eletrizante de 8 gols no Inglês

Manchester United e Bournemouth empatam em jogo eletrizante de 8 gols no Inglês

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em um jogo eletrizante de oito gols e duas viradas, o Manchester United deixou a vitória escapar depois de ficar três vezes à frente no placar e empatou em 4 a 4 com o Bournemouth nesta segunda-feira (15), em Old Trafford, no fechamento da 16ª rodada do Campeonato Inglês.

O United perdeu apenas um dos últimos dez jogos, mas o técnico português Rúben Amorim certamente vai lamentar a perda de mais dois pontos em casa, apesar da grande atuação ofensiva da equipe.

Amad Diallo (13') e o volante da Seleção Casemiro (45'+4) colocaram os 'Red Devils' em vantagem no primeiro tempo, com Antoine Semenyo (40') marcando o gol do empate provisório do Bournemouth.

No segundo tempo, o brasileiro Evanilson (46') e Marcus Tavernier viraram o placar para os visitantes, mas o United voltou a ficar à frente marcando dois gols em dois minutos.

Primeiro, com Bruno Fernandes (77') em bela cobrança de falta e depois com outro brasileiro, o atacante Matheus Cunha (79'), que marcou seu segundo pelo time de Manchester.

No entanto, o United mais uma vez não conseguiu vencer jogando em Old Trafford.

Um bonito gol de Eli Junior Kroupi (84') garantiu um ponto para o Bournemouth, que poderia até ter vencido nos acréscimos, já que David Brooks teve duas chances de marcar, mas foi parado pelo goleiro Senne Lammens.

Com o empate, o Manchester Unied perde a chance de igualar a pontuação do Chelsea (4º, 28 pontos), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões, e fica na sexta posição com 26 pontos.

Por sua vez, o Bournemouth emenda seu sexto jogo sem vitória, mas sobe para a 13ª colocação com o ponto somado.

-- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Inglês:

  

   - Sábado:

   Chelsea - Everton                   2 - 0

   Liverpool - Brighton                2 - 0

   Burnley - Fulham                    2 - 3

   Arsenal - Wolverhampton             2 - 1

  

   - Domingo:

   Crystal Palace - Manchester City    0 - 3

   West Ham - Aston Villa              2 - 3

   Nottingham - Tottenham              3 - 0

   Sunderland - Newcastle              1 - 0

   Brentford - Leeds                   1 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Manchester United - Bournemouth     4 - 4

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 36  16  11   3   2  30  10  20

    2. Manchester City         34  16  11   1   4  38  16  22

    3. Aston Villa             33  16  10   3   3  25  17   8

    4. Chelsea                 28  16   8   4   4  27  15  12

    5. Crystal Palace          26  16   7   5   4  20  15   5

    6. Manchester United       26  16   7   5   4  30  26   4

    7. Liverpool               26  16   8   2   6  26  24   2

    8. Sunderland              26  16   7   5   4  19  17   2

    9. Everton                 24  16   7   3   6  18  19  -1

   10. Brighton                23  16   6   5   5  25  23   2

   11. Tottenham               22  16   6   4   6  25  21   4

   12. Newcastle               22  16   6   4   6  21  20   1

   13. Bournemouth             21  16   5   6   5  25  28  -3

   14. Fulham                  20  16   6   2   8  23  26  -3

   15. Brentford               20  16   6   2   8  22  25  -3

   16. Nottingham              18  16   5   3   8  17  25  -8

   17. Leeds                   16  16   4   4   8  20  30 -10

   18. West Ham                13  16   3   4   9  19  32 -13

   19. Burnley                 10  16   3   1  12  18  33 -15

   20. Wolverhampton            2  16   0   2  14   9  35 -26

kca/bsp/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar