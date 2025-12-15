Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior sigla de oposição de Hong Kong anuncia seu fim

Maior sigla de oposição de Hong Kong anuncia seu fim

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Último grande partido pró-democracia ainda em atividade na antiga colônia britânica decide se dissolver em meio ao recrudescimento da repressão política implementada por Pequim.O Partido Democrático de Hong Kong, o último grande partido da oposição ainda em atividade na antiga colônia britânica, anunciou sua dissolução neste domingo (14/12), após seu congresso anual, marcando o fim de mais de três décadas de atividade política na cidade. "Anunciamos oficialmente a dissolução e o encerramento" das atividades do Partido Democrático, declarou seu presidente, Lo Kin-hei, em uma coletiva de imprensa. "Como grupo, acredito que podemos concluir que as atividades do Partido Democrático terminarão hoje", disse Lo, líder da sigla que já foi a força de oposição mais forte da cidade. O Partido Democrático foi formado no final do domínio colonial britânico em Hong Kong, quando os principais grupos liberais do território se uniram. "Somos profundamente gratos a todos os cidadãos que apoiaram o Partido Democrático nos últimos 30 anos", declarou Lo. Pequim acirrou controle Nos últimos anos, o governo de Pequim intensificou o controle sobre Hong Kong, especialmente após os protestos pró-democracia massivos e por vezes violentos de 2019. Após a imposição da lei de segurança nacional, a oposição foi severamente enfraquecida e muitos ativistas pró-democracia estão agora presos ou exilados. Fundado em 1994 e outrora o principal bastião da oposição no Conselho Legislativo da cidade, o Partido Democrático enfrentava uma situação crítica, sem qualquer representação no Conselho Legislativo ou nos conselhos distritais. O presidente do partido, Lo Kin-hei, havia declarado anteriormente que a dissolução da organização era "inevitável" após a dissolução de inúmeros grupos e partidos locais, como o Partido Cívico e a Liga dos Social-Democratas, na sequência da imposição da lei de segurança nacional por Pequim em 2020. A situação tornou-se ainda mais complexa em março de 2021, quando o governo chinês aprovou uma lei destinada a garantir que apenas "patriotas" pudessem governar Hong Kong. Candidatos alinhados com a China Esta legislação reduziu significativamente a representação democrática no Conselho Legislativo, consolidou o controle sobre os processos eleitorais e estabeleceu um painel de seleção de candidatos alinhado com os interesses de Pequim. Em 2010, o Partido Democrático iniciou negociações discretas com autoridades de Pequim, chegando a um acordo de compromisso sobre o caminho para a reforma política em Hong Kong. No entanto, esse diálogo gerou forte oposição de seus apoiadores e aliados, que o consideraram um ato de traição. Apesar das críticas, o partido se adaptou e se consolidou como a principal força dentro do bloco de oposição na cidade. Prisões de membros do partido Contudo, sua trajetória tomou um rumo dramático com a imposição da lei de segurança nacional: quatro parlamentares do partido foram condenados em 2024 a penas de prisão de até seis anos e nove meses por conspiração e acusados de cometer subversão, após participarem de eleições primárias não oficiais, que os tribunais interpretaram como uma conspiração para derrubar o governo. Desde a implementação da lei e as subsequentes reformas eleitorais, as especulações sobre o futuro do Partido Democrático têm sido constantes, alimentadas por inúmeras batidas policiais e prisões de militantes e seus familiares nos últimos anos. md (AFP, EFE)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar