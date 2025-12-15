Magnata pró-democracia de Hong Kong condenado por acusações de segurança nacional

O magnata pró-democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, foi declarado culpado nesta segunda-feira (15) de duas acusações de conspiração com agentes estrangeiros e uma de publicação sediciosa, um caso que gerou muitos questionamentos de países ocidentais. "Não há dúvida de que (Lai) nunca hesitou em sua intenção de desestabilizar o governo (do Partido Comunista da China)", afirmou a juíza Esther Toh, da Alta Corte, em um comunicado.

Ela acrescentou que "o custo final foi sacrificar os interesses das populações" da China e de Hong Kong. Lai, fundador do extinto jornal Apple Daily, está detido desde 2020 e as acusações contra ele foram criticadas como um exemplo da deterioração das liberdades com base na lei de segurança nacional imposta pela China após as grandes manifestações pró-democracia de 2019 em Hong Kong. Segundo os promotores, Lai, 78 anos, foi o cérebro por trás de duas conspirações para pedir a países estrangeiros que adotassem "sanções ou bloqueios" ou efetuassem "atividades hostis" contra Hong Kong e a China. O empresário foi acusado de publicar reportagens que, na opinião dos promotores, "provocaram insatisfação" contra o governo. "Não há dúvida de que (Lai) nutria ressentimento e ódio pela República Popular da China durante grande parte de sua vida adulta e isto é visível em seus artigos", acrescentou Toh.

Lai pareceu tranquilo enquanto ouvia a decisão, de braços cruzados e em silêncio. Ele enfrenta a possibilidade de uma pena de prisão perpétua, que será proferida em data posterior. O empresário poderá apresentar recurso contra a decisão. Ao deixar o tribunal, ele acenou com a cabeça para sua esposa, Teresa, e seu filho, Lai Shun-yan, que estavam no tribunal.

- Críticas internacionais - O advogado de defesa, Robert Pang, disse à imprensa que Lai está "com bom ânimo". Dezenas de policiais foram mobilizados ao redor do prédio do tribunal desde o início da manhã, com um veículo blindado nas proximidades. Representantes consulares de países ocidentais como Estados Unidos, França, Reino Unido, além daa União Europeia, compareceram à leitura da sentença.

"Estamos aqui para observar (...) para indicar o interesse nos casos", comentou Matthias Kaufmann, vice-diretor do escritório da UE para Hong Kong e Macau. Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos questionaram a decisão como uma forma de silenciar a dissidência. "O veredicto revela que as chamadas leis de segurança nacional de Hong Kong não existem para proteger as pessoas, e sim para silenciá-las", afirmou Sarah Brooks, diretora da Anistia Internacional para a China.