Leonardo Jardim deixa Cruzeiro para cuidar da 'saúde física e mental'

O Cruzeiro chegou a brigar pelo Campeonato Brasileiro e se classificou para a Copa Libertadores, mas o técnico português Leonardo Jardim se juntou à lista de personalidades do esporte que deram um passo atrás para cuidar da "saúde mental". Jardim, de 51 anos, comunicou nesta segunda-feira (15) sua saída do clube de Belo Horizonte, ao qual chegou em fevereiro.

"Os motivos são pessoais. Primeiro é o desgaste deste ano, não só esportivo, que se acarretaram. Alguns sinais me alertaram: 'Jardim, para um pouco, sua saúde física e mental precisam ser preservadas'", explicou o treinador em entrevista coletiva. O português, que paralelamente enfrentou problemas de saúde de um familiar, tinha contrato até o final do ano, com a opção de renovar. Sua saída foi oficializada um dia depois da eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians, que nesta semana disputará o título do torneio contra o Vasco. O ano, no entanto, foi marcante para a equipe: terminou o Brasileirão em terceiro, atrás do campeão Flamengo e do Palmeiras. Em 2026, a 'Raposa' vai disputar a Libertadores.

- "Quero estar com minha família" - "Não é a primeira vez que faço isso. Fiz no Monaco, após seis anos, e parei um ano e meio", lembrou Jardim. O português comandou time do Principado entre 2014 e 2019, com o título do Campeonato Francês na temporada 2016/2017 como o ponto mais alto, quando a equipe tinha o jovem Kylian Mbappé como principal estrela.

"Quero estar com minha família, meus pais, a resolver coisas da minha vida. Não vale a pena falar em outros assuntos, contratos, dinheiro, se eu não estiver 100%", ressaltou Jardim nesta segunda-feira. Nos últimos anos, personalidades do esporte deram ênfase à saúde mental. A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos com dois ouros, três pratas e um bronze, decidiu não participar do Mundial de Ginástica Artística deste ano, em outubro, para priorizar sua saúde visando os Jogos de Los Angeles 2028.

A lenda americana Simone Biles, que desistiu de várias finais nos Jogos de Tóquio 2020, seu compatriota nadador Michael Phelps e a tenista japonesa Naomi Osaka são outros grandes atletas que colocaram o tema sobre a mesa. - Tite na mira do Cruzeiro? - "Lutamos muito para que isso não viesse acontecer. Mas ele tem essa necessidade", disse o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, sobre a decisão de Jardim.