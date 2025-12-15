Kast visitará Boric em suas primeiras atividades como presidente eleito do Chile

O presidente eleito do Chile, o político de extrema direita José Antonio Kast, tomou café da manhã com apoiadores e deve se reunir com o presidente Gabriel Boric, em suas primeiras atividades nesta segunda-feira (15) após vencer o segundo turno presidencial de domingo. Kast, um advogado ultraconservador de 59 anos, escolheu um grupo de moradores do bairro rural de Buin, nas imediações de Santiago, onde obteve sua primeira vitória eleitoral em 1996 como vereador, para sua primeira atividade após sua vitória eleitoral sobre a esquerdista Jeannette Jara.

Kast foi deputado por três mandatos como representante da região, vizinha de Paine, a localidade rural onde vive na zona sul de Santiago, onde seus pais, imigrantes alemães, montaram um próspero negócio de embutidos. Mais tarde, ele se reunirá com o presidente Gabriel Boric no palácio de La Moneda, no centro de Santiago, em um encontro protocolar que marcará o início da transição política. "Espero que seja uma reunião republicana", disse Kast a jornalistas, após o encontro com quase 30 moradores de Buin. Kast recebeu 58% dos votos e superou Jara, uma comunista moderada, que representava uma coalizão de esquerda e obteve 42% dos votos.