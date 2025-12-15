Kast diz que 'oposição é importante' e que busca transição 'ordeira e respeitosa' no Chile

O candidato da oposição, José Antonio Kast, obteve uma vitória expressiva no segundo turno das eleições presidenciais do Chile, realizado no domingo, 14, marcando o retorno da direita ao poder depois de quatro anos sob o governo de esquerda de Gabriel Boric. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Kast prometeu implementar as mudanças necessárias para o país sul-americano e afirmou que o "respeito" será o princípio norteador de seu governo. "É um dia de alegria", disse Kast a apoiadores. "Vamos fazer as coisas direito nestes próximos quatro anos", acrescentou. Ele também pediu união e uma administração baseada no diálogo.

O líder do Partido Republicano foi eleito presidente do Chile para um mandato de quatro anos, com 58,17% dos votos, contra 41,83% da candidata de esquerda, Jeannette Jara, após a apuração de mais de 99,6% das urnas pelo Serviço Eleitoral do Chile. Cerca de 15,7 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno, que colocou em disputa a continuidade da centro-esquerda no poder ou uma guinada à direita. Kast agradeceu aos filhos, netos, pais, a Deus e, especialmente, à sua mulher, María Pía Adriasola, com quem dividiu o palco durante o discurso. Ele reafirmou a promessa de implementar mudanças profundas, incluindo medidas mais rigorosas para combater o crime organizado e conter a imigração. "O Chile quer mudança, e eu quero dizer que o Chile vai ter uma mudança real", disse. O presidente eleito também adotou um tom conciliatório em relação à oposição liderada por Jeannette, com quem afirmou ter "sérias divergências", e agradeceu aos demais candidatos de direita que o apoiaram no segundo turno.

"Um governo não se constrói apenas com apoiadores; a oposição é importante", disse Kast. "Alguém pode ter uma ideologia diferente, mas é uma pessoa como nós." Repercussão da vitória O primeiro a reconhecer a vitória de Kast foi o atual presidente do Chile, Gabriel Boric. Em um telefonema, Boric afirmou que o adversário obteve "uma vitória clara" e destacou a responsabilidade do cargo. "É uma grande responsabilidade que deve ser encarada com muita cautela, muita humildade e muito trabalho", disse.

Kast agradeceu as palavras e expressou a expectativa de que a transição seja "ordeira e respeitosa". "Depois de 11 de março, também gostaria muito de ouvir suas opiniões e sua perspectiva sobre o país", afirmou, em referência à data de posse. Governos conservadores da região também se manifestaram. O primeiro líder latino-americano a parabenizar Kast foi o presidente da Argentina, Javier Milei. "Meus sinceros parabéns ao povo chileno por este processo democrático exemplar e ao estimado José Antonio Kast por sua eleição como presidente do Chile", escreveu. 'Estou confiante de que trabalharemos juntos para fortalecer ainda mais a amizade e a cooperação entre nossos países." Kast compartilha opiniões semelhantes às defendidas por Milei, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que, sob a liderança de Kast, "o Chile avançará em prioridades compartilhadas, incluindo o fortalecimento da segurança pública, o fim da imigração ilegal e a revitalização de nossas relações comerciais". "Os EUA esperam trabalhar em estreita colaboração com seu governo para aprofundar nossa parceria e promover a prosperidade compartilhada em nosso hemisfério", acrescentou Rubio. Na região, Kast também foi parabenizado pelos presidentes do Equador, Daniel Noboa, e do Paraguai, Santiago Peña - ambos de direita - e pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.