Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kallas, da UE, diz que bloco decidirá sobre novas sanções contra frota clandestina da Rússia

Kallas, da UE, diz que bloco decidirá sobre novas sanções contra frota clandestina da Rússia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou que esta semana será "diplomaticamente intensa" e que o bloco decidirá ainda hoje sobre a frota clandestina da Rússia, em comentários para jornalistas. Segundo ela, a possível ação do bloco é para privar Moscou dos meios para financiar a guerra contra a Ucrânia. Kallas também destacou as conversas do bloco sobre China, considerando "segurança econômica", e Oriente Médio, diante de um documento de como interagir com a Síria, levando em conta as preocupações da UE na região.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar