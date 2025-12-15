Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem que atropelou multidão em Liverpool se emociona em audiência que decidirá sua pena

Autor AFP
Tipo Notícia

O motorista que deixou 134 feridos ao atropelar, "em um ataque de fúria", torcedores do Liverpool que comemoravam o título do Campeonato Inglês, assistiu em lágrimas, nesta na segunda-feira (15), à primeira sessão da audiência que decidirá sua pena.

Paul Doyle, de 54 anos, "utilizou o seu veículo como uma arma", ressaltou o promotor durante a audiência, que durará dois dias, até terça-feira, no tribunal penal de Liverpool, noroeste de Inglaterra. 

Em 26 de maio, o réu foi de carro buscar um amigo que havia participado no desfile de celebração, em Liverpool, quando se viu no meio dos torcedores reunidos no centro da cidade. 

Doyle perdeu a calma ao tentar chegar ao seu destino, explicou o promotor Paul Greaney. "Em um ataque de fúria, avançou contra a multidão com a intenção de causar ferimentos graves às pessoas que estavam ali", acrescentou o promotor.

O motorista foi detido no local do incidente e, no fim de novembro, o juiz Andrew Menary declarou que ele poderia receber uma pena de prisão severa.

Este pai de três adolescentes, que também chorou nas audiências anteriores, pode ser condenado à prisão perpétua. 

Depois de inicialmente se declarar inocente, Doyle admitiu ter atropelado deliberadamente a multidão, embora sem dar qualquer explicação para seu ato. A hipótese de um ato terrorista foi descartada desde o início. 

Imagens captadas por uma câmara instalada em seu carro foram exibidas durante a audiência desta segunda-feira. A gravação mostra o motorista gritando e insultando os torcedores enquanto os atropela. 

No total, 134 pessoas ficaram feridas, incluindo cerca de 50 que foram hospitalizadas, segundo a polícia.

A vítima mais jovem era um bebê de seis meses, que foi projetado para fora de seu carrinho, sem chegar a sofrer ferimentos graves. 

Naquele dia, um homem conseguiu subir no carro e parou o veículo. 

Em uma reviravolta inesperada, Paul Doyle admitiu em 26 de novembro as 31 acusações apresentadas contra ele, incluindo a tentativa de causar ferimentos graves de forma voluntária, o que pôs fim ao seu julgamento.

