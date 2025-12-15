Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França registrou um dos anos mais quentes em 2025

Autor AFP
Tipo Notícia

O ano de 2025 estará entre os mais quentes já registrados na França como consequência das mudanças climáticas, com uma temperatura média 1°C acima do normal, segundo uma avaliação preliminar publicada nesta segunda-feira (15) pela Météo-France. 

Embora não bata nenhum recorde, este ano deverá ser o quarto ou o terceiro mais quente na França desde o início dos registros em 1900, atrás de 2022 e 2023, e à frente de 2024, indica o serviço nacional de previsão do tempo. 

"Estamos dando continuidade a essa tendência" ligada às mudanças climáticas, "na qual os 10 anos mais quentes ocorreram depois de 2010 e os 3 anos mais quentes ocorreram depois de 2020", afirmou Virginie Schwarz, responsável da Météo-France, em coletiva de imprensa.

A nível global, 2025 está prestes a se tornar o segundo ano mais quente já registrado, praticamente empatado com o recorde estabelecido em 2023, segundo dados do observatório europeu Copernicus. 

Na França, a temperatura média anual é estimada em "cerca de 14,0°C, ou seja, uma anomalia de +1,0ºC em relação à normal [do período] 1991-2020", observa a Météo-France. 

O ano foi marcado por diversos episódios de temperaturas "anormalmente altas" em maio, junho, agosto, e também em novembro e início de dezembro, com recordes de calor superando os recordes de frio em dez vezes.

