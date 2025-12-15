Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho de Rob Reiner é preso após cineasta e sua esposa serem encontrados mortos

AFP
Nick Reiner, filho do cineasta de Hollywood Rob Reiner, foi preso nesta segunda-feira (15), informou a imprensa americana, depois que o diretor e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles.

Os canais CBS e ABC noticiaram a detenção, e o jornal Los Angeles Times publicou que filho do cineasta foi levado para a prisão do condado de Los Angeles sob suspeita de homicídio, de acordo com registros prisionais.

