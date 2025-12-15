Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Europeus propõem dirigir 'força multinacional' para a paz na Ucrânia

Europeus propõem dirigir 'força multinacional' para a paz na Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vários dirigentes europeus propuseram, nesta segunda-feira (15), liderar uma "força multinacional" com o apoio dos Estados Unidos com o objetivo de fazer cumprir um possível acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia, segundo um comunicado conjunto.

Esta força seria "composta por contribuições de nações voluntárias e apoiada pelos Estados Unidos", que, por sua vez, dirigiriam um "mecanismo de supervisão e verificação do cessar-fogo", informaram os líderes europeus no comunicado.

pyv/alf/lpt/hgs/mb/mvv/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar