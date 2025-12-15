Europeus propõem dirigir 'força multinacional' para a paz na Ucrânia

Vários dirigentes europeus propuseram, nesta segunda-feira (15), liderar uma "força multinacional" com o apoio dos Estados Unidos com o objetivo de fazer cumprir um possível acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia, segundo um comunicado conjunto.

Esta força seria "composta por contribuições de nações voluntárias e apoiada pelos Estados Unidos", que, por sua vez, dirigiriam um "mecanismo de supervisão e verificação do cessar-fogo", informaram os líderes europeus no comunicado.