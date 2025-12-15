Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA participará de diálogo com Ucrânia e europeus na noite desta segunda-feira

EUA participará de diálogo com Ucrânia e europeus na noite desta segunda-feira

Após dois dias de negociações em Berlim com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia, enviados dos EUA participarão, na noite desta segunda-feira (15), de uma reunião entre o presidente ucraniano e líderes europeus, anunciou o chefe de Governo alemão. 

Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, participarão do encontro dos líderes europeus com Volodimir Zelensky, afirmou Friedrich Merz nesta segunda-feira. 

As conversas entre os Estados Unidos e a Ucrânia, realizadas no domingo e nesta segunda-feira, oferecem uma "oportunidade real para um processo de paz" com a Rússia, disse o chanceler alemão, acrescentando que Washington apresentou um conjunto "notável" de garantias de segurança para Kiev.

