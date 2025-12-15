EUA e Paraguai assinam acordo de cooperação militar

Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram, nesta segunda-feira (15), um acordo de cooperação militar que "estabelece um marco claro para a presença e as atividades" do pessoal americano no país sul-americano, informou o Departamento de Estado.

O Acordo sobre o Status das Forças (Sofa, na sigla em inglês) foi assinado em Washington pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e por seu homólogo paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano.