Esquerda latino-americana precisa refletir sobre o avanço da extrema direita, afirma Sheinbaum

A governante de esquerda, que horas antes havia parabenizado o candidato chileno nas redes sociais, foi questionada em sua coletiva de imprensa matinal sobre o avanço da extrema direita na região.

A ascensão da extrema direita na América Latina, com a vitória de José Antonio Kast nas eleições presidenciais chilenas, deveria levar os movimentos de esquerda à reflexão, afirmou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (15).

"Este é um momento de reflexão para os movimentos progressistas na América Latina sobre por que essas circunstâncias ocorrem (...). Devemos analisar, em todo caso, o que aconteceu no Chile", respondeu Sheinbaum.

A presidente reconheceu que os chilenos elegeram democraticamente "quem eles querem que os governe", mas também admitiu que aqueles à esquerda desejam ver "governos mais próximos do povo".

Na noite de domingo, a presidente parabenizou o Chile e Kast pela eleição. "Confio que ambos os governos continuarão trabalhando para o bem de nossos países e da região", escreveu ela.

Sheinbaum lidera o segundo governo de esquerda no México desde o final de 2024, sucedendo o de seu aliado Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).