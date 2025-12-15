Com gol de Wesley, Roma vence Como e fica a 3 pontos da liderança no Italiano

Os 'giallorossi', que vinham de duas derrotas na competição, venceram graças ao gol do lateral brasileiro Wesley (60'), que marcou pela terceira vez na temporada.

A Roma se colocou a três pontos da líder Inter de Milão ao vencer o Como por 1 a 0 nesta segunda-feira (15), no Estádio Olímpico, no jogo que fechou a 15ª rodada.

Com o resultado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini permanece na quarta colocação com 30 pontos, três atrás da Inter de Milão, que no domingo assumiu a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa (16º)

O vice-líder é o Milan (32 pontos), que tropeçou na rodada ao empatar em casa com o Sassuolo (9º) em 2 a 2, e o terceiro colocado é o Napoli (31 pontos), derrotado pela Udinese (10ª) por 1 a 0.

Por sua vez, o Como sofre sua terceira derrota no campeonato, a segunda consecutiva, cai para a sétima posição, com 24 pontos.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano: