China: vendas no varejo registram crescimento mais lento em três anos

As vendas no varejo na China registraram em novembro o crescimento mais lento em quase três anos, o que demonstra as dificuldades que o país enfrenta para reaquecer o consumo, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O comércio varejista aumentou 1,3% em termos anuais em novembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE), o ritmo mais lento desde dezembro de 2022, quando o país acabou com as restrições severas contra a covid-19.