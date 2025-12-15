Chefe da Defesa do Reino Unido diz que 'mais pessoas' devem estar 'preparadas para lutar'

O chefe das forças armadas britânicas, Richard Knighton, alertou nesta segunda-feira (15) que "mais pessoas" devem estar "preparadas para lutar" no Reino Unido, diante do aumento das ameaças, principalmente da Rússia.

Se "as forças armadas são a primeira linha de defesa", responder a essa ameaça significa ter "mais pessoas preparadas para lutar por seu país", disse Knighton, em discurso para o Royal United Services Institute, centro de estudos especializado em defesa.