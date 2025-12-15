Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe da Defesa do Reino Unido diz que 'mais pessoas' devem estar 'preparadas para lutar'

Chefe da Defesa do Reino Unido diz que 'mais pessoas' devem estar 'preparadas para lutar'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chefe das forças armadas britânicas, Richard Knighton, alertou nesta segunda-feira (15) que "mais pessoas" devem estar "preparadas para lutar" no Reino Unido, diante do aumento das ameaças, principalmente da Rússia.

Se "as forças armadas são a primeira linha de defesa", responder a essa ameaça significa ter "mais pessoas preparadas para lutar por seu país", disse Knighton, em discurso para o Royal United Services Institute, centro de estudos especializado em defesa.

O militar britânico pediu "resiliência nacional" diante do "risco crescente" para o Reino Unido representado pela Rússia, que está há quase quatro anos em guerra com a Ucrânia. O Reino Unido alertou diversas vezes para essa ameaça, e soou o alarme depois que o governo relatou o avistamento de um navio militar russo perto de águas britânicas.

aks-jkb-pdh/rmb/hgs/mel/lb/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar