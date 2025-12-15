Capitais recebem atos contra "PL da Dosimetria"

Manifestantes ocupam as ruas de 15 capitais contra projeto de lei que alivia pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Texto será apreciado pelo Senado.Manifestantes de diversas cidades brasileiras foram às ruas neste domingo (14/12) contra a aprovação do chamado PL da Dosimetria, o projeto de lei que pretende diminuir o cálculo das penas (dosimetria) de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei foi aprovado na Câmara na última quarta-feira (10/12) e será enviado ao Senado. A previsão é que seja votado até o fim deste ano. A avaliação é que a pena de Bolsonaro em regime fechado seria reduzida para 2 anos e 4 meses. Os atos são promovidos pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, movimentos de esquerda que se mobilizaram contra a aprovação do projeto, e divulgados por membros do Partido dos Trabalhadores. Manifestações foram realizadas em 15 capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, Fortaleza, Salvador e Brasília. Na capital federal, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e se dirigiram ao Congresso, onde gritaram palavras de ordem e ergueram cartazes com os dizeres "Sem anistia para golpista". Também houve críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Em São Paulo o ato começou às 14h, em frente ao Masp, na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, a concentração aconteceu em Copacabana. Projeto de lei O texto aprovado pelos deputados prevê que, quando forem cometidos no mesmo contexto os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, apenas a pena mais grave seja aplicada. Ou seja, as penas deixariam de ser somadas, tal como foram para Bolsonaro, hoje preso na sede da Polícia Federal (PF) em Brasília. A versão final descartou a anistia, desejada pelos bolsonaristas. gq (Agência Brasil, ots)