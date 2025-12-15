Camboja acusa Tailândia de bombardear província que abriga templos históricos

O governo do Camboja acusou nesta segunda-feira (15) a Tailândia de bombardear a província de Siem Reap, sede dos famosos templos de Angkor, pela primeira vez desde o reinício dos confrontos na fronteira em 7 de dezembro. "O Exército tailandês ampliou o campo do seu ataque violento, utilizando um caça F-16 para lançar duas bombas perto de um campo de civis deslocados no distrito de Srei Snam", afirmou o Ministério da Defesa do Camboja em um comunicado.

A Tailândia confirmou combates nesta segunda-feira nas áreas de fronteira, mas não mencionou Siem Reap. O distrito de Srei Snam fica a quase 70 km da fronteira disputada e a menos de uma hora e meia por estrada do complexo de Angkor Wat, uma joia da arquitetura khmer e principal atração turística cambojana. "A Tailândia violou o direito internacional ao atacar civis", denunciou a ministra da Informação cambojana, Pheaktra Neth. O ministério divulgou um vídeo que mostra "alunos do distrito de Srei Snam fugindo depois que o Exército tailandês lançou bombas perto de sua escola".

Segundo as autoridades do Camboja, 12 civis morreram desde o início dos confrontos entre os dois vizinhos do Sudeste Asiático, que disputam faixas territoriais na fronteira de 800 quilômetros. A Tailândia afirma que 16 cidadãos morreram nos confrontos, incluindo 15 soldados e um civil. Os dois países trocam acusações sobre que lado provocou as hostilidades, que obrigaram 800.000 pessoas a fugir nos dois lados da fronteira.